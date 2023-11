Stefania Ranieri di Ladispoli porta a Roma lo spettacolo “Spiaggia Libera” • Terzo Binario News

Dopo il successo di Cerveteri replicato a Ladispoli, Spiaggia Libera sbarca finalmente a Roma! 3 le date: 1/2/3 Dicembre presso Il Cantiere Teatrale – Accademia Arnone

Questo spettacolo, che nasce e si sviluppa per una buona parte come una brillante commedia, porterà il pubblico a riflettere su tematiche quotidiane nelle quali molti, se non tutti, possono ritrovarsi.

Un apparentemente semplice dialogo madre-figlia che mette a nudo rancori e incomprensioni forse non più sanabili ma che nascondono il grande desiderio di famiglia e di libertà che, triste realtà, spesso è difficile conciliare.

Personaggi reali e di fantasia si alternano in una messa in scena semplice ed essenziale….proprio come nella vita.

Con un finale inaspettato, che porta a riflettere, la commedia lascia il posto ad una alternanza di emozioni forti ed incontrollate, sarà lo spettatore a decidere chi sarà il vincitore e chi il vinto.

In scena Stefania Ranieri nel ruolo della madre, Serena Canali la figlia ed un interessantissimo “cameo” di Andrea Dugoni che sarà l’ex marito.

Questo spettacolo mi emoziona sempre, dice Stefania Ranieri, ma queste tre repliche rappresentano un “qualcosa in più” per me. Il Cantiere Teatrale è l’ultima scuola di teatro che ho frequentato ormai tanti anni fa. Esibirmi su quelle “tavole” provoca in me un coinvolgimento totale ed unico. L’idea che gli attuali allevi dell’Accademia assisteranno alla prova generale, che abbiamo deciso di dedicare a loro….posso dire che mi “terrorizza”?!…ma sarà bellissimo, già lo so!

Orari degli spettacoli:

Venerdì 1 Dicembre ore 21.00

Sabato 2 Dicembre ore 21.00

Domenica 3 Dicembre ore 18.00

Per prenotazioni e info: Whatsapp: 3202477440