Stazione Tiburtina, i residenti a Raggi:"Mai stato confronto sulla riqualificazione" - Terzo Binario News

“Sindaca non ci volere male, hai fatto abbattere la sopraelevata e ti saremo sempre grati, ma il confronto sulla riqualificazione con i cittadini non c’è mai stato. Montuori l’8 novembre scriveva su Facebook che si sarebbe confrontato con noi prima di ogni progettazione definitiva. Nonostante i nostri solleciti non ci ha mai voluto incontrare. Il progetto del Piazzale Ovest non ci è mai stato fatto mostrato”. Questa la risposta del Comitato Cittadini Stazione Tiburtina al post di oggi della Sindaca Virginia Raggi (“Sono passati solo tre mesi da quando abbiamo iniziato la demolizione della Tangenziale est, il tratto sopraelevato davanti alla stazione Tiburtina. E sta per diventare realtà il sogno di tanti cittadini che, per decenni, hanno atteso invano l’abbattimento di quell’“ecomostro” di cemento. È iniziata, infatti, l’abbattimento della parte di fronte alle case, nelle vicinanze di via Teodorico. Per i residenti il cambiamento è già evidente: la vista sulla stazione Tiburtina è finalmente libera da ‘ostacoli’ e nei prossimi giorni lo sarà anche per chi abita nei pressi di via Lorenzo il Magnifico. Per non arrecare disagio agli abitanti del quartiere abbiamo, inoltre, utilizzato una tecnica nuova: stiamo sollevando parti della struttura con una gru per ridurre al minimo il rumore durante le operazioni e per contenere la diffusione di polveri. È un progetto “green” e partecipato: i materiali demoliti saranno riciclati al 100% e l’intera area sarà riqualificata in un’ottica sostenibile grazie al confronto con i cittadini”).

“Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti ma nonostante siano scaduti i termini i documenti non ci sono mai stati dati – hanno detto dal Comitato – a pensar male sembra ci sia una volontà chiara he non è quella del confronto. Era il 15 novembre quando Montuori, intervistato, ha risposto che i cittadini devono limitarsi ad esprimere le loro esigenze che i progetti sono cose tecniche e ci avrebbe pensato lui perché a suo dire i ruoli non vanno confusi. Se l’obiettivo è il confronto, la partecipazione e la condivisione noi ci siamo, ad oggi mancate voi” questa la risposta del Comitato Cittadini Stazione Tiburtina al post di oggi della Sindaca Virginia Raggi