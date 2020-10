Stazione Tiburtina, i Comitati: "Con abbattimento sopraelevata Raggi ha perso una grande occasione" - Terzo Binario News

“Riguardo al post pubblicato sui social dalla sindaca Virginia Raggi i residenti dei comitati di zona non usano mezze parole “una grande occasione sprecata. Si poteva creare un quartiere moderno basato su spazi pedonali, ciclabilità e verde”. Questo quanto riferito dal Comitato cittadini Stazione Tiburtina.

“Di contro il Comune ha preferito togliere la sopraelevata e coprire di bitume tutta la zona. Al suo posto ci sarà una distesa di asfalto. Avremo una grande isola di calore e continueremo a consumare inutilmente suolo pubblico che poteva essere destinato a verde o a spazi pedonali. L’abbattimento della sopraelevata è stata una un’iniziativa storica, vanificata dalla miopia di chi sta gestendo la nostra povera città ormai in abbandono e infestata in ogni angolo dal nastro giallo dei vigili urbani”.

“Nel post la sindaca parla di una riduzione degli spazi carrabili che in realtà però aumentano. Parla di potenziamento di aree verdi ma in in questa prima fase verranno abbattuti alberi che hanno decine di anni e nella seconda fase sono previsti abbattimenti di quasi cento alberi tra platani, olmi, lecci e pini. Viene il dubbio che la sindaca neanche conosca il progetto che stanno portando avanti e che forse è solo nuovamente vittima dei cattivi vicini che si è messa attorno”.

“Come cittadini non ci limitiamo alla critica ma abbiamo proposto un progetto di delibera di iniziativa popolare che riqualificava e faceva diventare la zona la più bella di Roma a costo zero per l’amministrazione. La maggioranza cinque stelle in Assemblea capitolina ha deciso di bocciare la nostra proposta come tutte le proposte di iniziativa popolare presentate. La cittadinanza ha teso la mano all’amministrazione che ha però deciso di non accettare l’aiuto. Cittadini e Amministrazione comunale sono separati in casa, è un fatto”.

Questo il post su Facebook di Virginia Raggi

