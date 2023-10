Stazione di Santa Marinella, Amanati: "A pieno regime a inizio 2024" • Terzo Binario News

Sprint finale per arrivare, nei primi mesi del prossimo anno alla riapertura a pieno regime della nuova stazione ferroviaria di Santa Marinella.

Sarà una delle strutture più moderne, quasi avveniristiche con massimo riguardo anche rivolto al comfort dei passeggeri e senza barriere solo grazie ad un investimento da parte di Rfi di oltre dieci milioni di euro e un lavoro di progettazione avvenuto anche in collaborazione con l’amministrazione comunale di Santa Marinella per quanto concerne anche l’ottimizzazione della viabilità della zona centrale della cittadina.

A seguire l’iter oltre al sindaco Pietro Tidei è l’assessore Andrea manati. “Come avete potuto notare in questo ultimo mese i lavori per la riqualificazione della nuova stazione ferroviaria di Santa Marinella sono ripresi a pieno ritmo, dopo un periodo di rallentamento causato dai ritardi nelle autorizzazioni di sospensione traffico ferroviario nelle ore notturne. I lavori ora si sono spostati sul binario 3 in direzione della Capitale , e si sta procedendo alla realizzazione dei plinti per l’installazione della pensilina, e i micropali per permettere l’installazione dell’ ascensore che finalmente permetterà di raggiungere tutti i binari anche alle persone con ridotta mobilità o ai diversamente abili.

Entro il mese di novembre arriveranno le pensiline mentre l’ elevatore sarà posizionato a dicembre . A questo punto possiamo seriamente cominciare a ipotizzare, che entro la fine dell’anno avremo finalmente, dopo continui pressing e continue interlocuzioni con RFI, attuato il completamento al 90% dei lavori. Tutti gli interventi che termineranno definitivamente entro Marzo 2024, con il la realizzazione della parte adibita a servizi igienici la creazione della nuova sala d’attesa, dei nuovi accessi e di tutti gli accessori inerenti l’arredo. Tutto ciò sta a significare che le attese e forse anche gli inevitabili disagi subiti in questi due lunghi anni soprattutto dai pendolari stanno per finire e potranno essere giustificati con la prossima inaugurazione dopo anni, di una nuova e funzionale stazione ferroviaria accessibile e fruibile da tutti, voluta fortemente dalla nostra amministrazione comunale, che grazie agli ottimi rapporti con RFI, è riuscita, anche se con non poca fatica, a far inserire il progetto di restyling per Santa Marinella nel loro piano di investimento aziendale, ancor prima di altri comuni di maggiore densità abitativa. Il prossimo anno invece sarà la volta di Santa Severa, che sarà inserita nel prossimo piano di investimenti di RFI, e potrà poi essere avviata la progettazione per la riqualificazione della stessa”.