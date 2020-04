Statuario-Capannelle: struttura a disposizione per gestione delle quarantene - Terzo Binario News

“Le attuali persone non sono del Selam Palace”

Una struttura di via Siderno (territorio di competenza per l’Asl Roma 2) è stata messa a disposizione della autorità sanitaria per la gestione delle quarantene. È quanto riferito sulla pagina Facebook di Salute Lazio, il canale dell’assessorato regionale alla Sanità.

“Attualmente ospita solo persone negative al tampone ma venute in contatto con positivi che dovranno rimanere in quarantena. Le attuali persone – hanno specificato – non sono del Selam Palace. Il tutto secondo i protocolli sanitari di contrasto al Covid19″.