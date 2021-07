Domani parte il Tolfa Jazz 2021 - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa è arrivato il giorno del jazz. Venerdì 23 alle 21.30, ad aprire il cartellone dell’edizione 2021 del Festival sarà Costanza Alegiani che si esibirà nel chiostro dell’Ex Convento dei Padri Agostiniani, oggi sede del Polo Culturale di Tolfa. Con la cantante romana Costanza Alegiani, il sassofonista Marcello Allulli e il contrabbassista Riccardo Gola.

La Alegiani presenta il suo ultimo album “Folkways”, un personale omaggio al mito del folk americano. Pubblicato il 18 giugno dall’etichetta Parco della Musica Records attraverso un linguaggio originale e arrangiamenti che alternano liricità acustica a momenti più elettrici, l’artista propone sia brani originali che altri tradizionali e ricchi di storia, a cui riesce a donare nuova luce, tonalità e sfumature di colore.

“Grazie a questo progetto – spiega Costanza – mi sono concessa di dire la verità su tanti sentimenti che mi appartengono, anche molto scomodi, dando voce a visioni e paure, immagini oniriche, ricordi, confessioni, ma anche a speranza e libertà”.

Dopo l’inaugurazione, la prima parte del Tolfa Jazz Festival – la seconda saranno a settembre i picnic musicali – prosegue sabato e domenica con altri ospiti: dal quartetto del trombettista Fabrizio Bosso, alla cantante americana e solista dell’Harlem Gospel Choir Noreda Graves, ma anche il Lovesick duo, il sax di Simone Alessandrini, G and the Doctors e molti altri. Diverse, diffuse nel paese, le location delle esibizioni.

Tra sonorità jazz, folk, gospel e blues e in un paese incastonato tra gli oltre 30.000 ettari di boschi, pascoli e colline verdeggianti, il Festival si conferma non solo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate laziale ma anche un’occasione per riscoprire dei luoghi ancora autentici e nascosti, a due passi dalle città. Ogni concerto, infatti, è un’opportunità per gustare le cucina tipica e le specialità enogastronomiche, conoscere l’artigianato fra cui spicca la mitica borsa catana, e la rigogliosa natura circostante che rendono Tolfa luogo unico e affascinante.

Infoline info@tolfajazz.com

Prenotazione biglietti www.ticketino.com/it/Organizer/2461975