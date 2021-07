Stasera consiglio comunale a Ladispoli: bilancio e Tari gli argomenti - Terzo Binario News

La presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini che è convocato il Consiglio comunale in seduta chiusa al pubblico in presenza a causa del covid-19 per il giorno 28/07/2021 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il giorno 29/07/2021 alle ore 21:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

Con l’obbligo di indossare le mascherine sanitarie e mantenere le distanze.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

Salvaguardia equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi del tuel 267/2000.

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (tari) 2021.