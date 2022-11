Stasera chiude varco Fortezza al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Ordinanza della Capitaneria di Porto

Dalla Adsp fano sapere che è stata emessa l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia relativa agli interventi di fresatura e asfaltatura della zona portuale adiacente i magazzini della società Mediterranea ed in corrispondenza delle aiuole sottostanti il “Muraglione Urbano VIII”, in via Calata Laurenti, nel tratto compreso tra il varco Fortezza e l’area adiacente la rotatoria “Piazzale delle Capitanerie di porto”.

L’intervento prevede che il Varco Fortezza del porto di Civitavecchia sarà chiuso al traffico veicolare e i lavori avranno da oggi 3 novembre 2022 dalle ore 21.00 sino alle ore 06.30 del 4 novembre 2022.