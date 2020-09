Stasera al Sacro Cuore di Ladispoli il libro di Giorgio Lauria - Terzo Binario News

La verità dell’amore come sentiero di senso e unica verità che può essere “assolutizzata”. Il Vangelo non come proposta culturale o etica ma come estetica o bellezza del vivere l’amore gratuito, senza reciprocità, un amore più forte della morte che apre la strada di una vita oltre questa vita.

La verità dell’amore è il nuovo libro di Giorgio Lauria da poco in vendita e pubblicato dall’intermedia edizioni di Isabella Gambini. Verrà presentato stasera in Ladispoli, alle ore 21 presso il complesso parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

Presenti l’editore e l’autore, Don Giovanni Righetti (autore della prefazione), Marco Milani, assessore alla cultura del comune di Ladispoli. Con la partecipazione di Agostino De Angelis (attore) e Luca Mefalopulos (artista di strada). Modera Eduardo Ciampi.