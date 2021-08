Stasera a Santa Marinella si parla di violenza di genere - Terzo Binario News

Un appuntamento speciale per chiudere la rassegna di eventi promossi dall’amministrazione comunale in piazza Gentilucci.

Questa sera alle ore 21, la consigliera comunale Maura Chegia, delegata oltre che al centro storico anche alle pari opportunità, ha infatti voluto proporre un incontro con la RockRiders Band , gruppo che nasce nel maggio del 2020 da un’idea di Roberta Bruzzone, la nota Psicologa e Criminologa Investigativa, e del marito, Massimo Marino, chitarrista da sempre, che ha coinvolto un gruppo di amici appassionati di musica rock “vecchia scuola” e di viaggi in Harley Davidson in giro per il mondo.

L’obiettivo di questo progetto musicale è principalmente la sensibilizzazione nei confronti di un tema da sempre molto caro a Roberta Bruzzone, in prima linea da oltre 20 anni nel contrasto alla violenza di genere.

Il brano “È troppo tardi ormai” si inserisce nella campagna di prevenzione della violenza sulle donne promossa da Roberta Bruzzone a partire dal 2018 all’interno del progetto più ampio denominato “Io non ci sto più”. Il testo, scritto da Massimo Marino, è un viaggio doloroso all’interno di una storia sbagliata e malevola, in cui non sono mancati i maltrattamenti fisici e psicologici. La protagonista del brano attraversa tutte le fasi critiche per prendere consapevolezza e arrivare, finalmente, a dire basta.

Da sempre convinta che la musica sia un potentissimo strumento di comunicazione in grado di raggiungere i piani più profondi delle emozioni e innescare cambiamenti positivi, Roberta Bruzzone, una delle cantanti della band insieme all’amica Mara Panzieri, si mette in gioco e sceglie di utilizzare anche questo canale di comunicazione per raggiungere più donne possibili, senza differenze socio-culturali, anagrafiche e geografiche. Il messaggio contenuto nel brano è perentorio e preciso: il momento giusto per dire basta è adesso.

Cantanti: Roberta Bruzzone – Mara Panzieri

Chitarra Ritmica / Acustica: Massimo Marino

Chitarra solista: Guido Gori Giorgi

Basso: Eugenio De Sena

Batteria: Pasquale Palumbo

Tastiera/Sintetizzatore: Roberto Violante

Fonico/Producer: Maurizio Proietti