Stasera a Civitavecchia c'è Bugo, domani Mario Biondi - Terzo Binario News

Domani alle 21 Mario Biondi sarà il protagonista di uno dei momenti più suggestivi dell’estate.

Le tappe italiane oltre Civitavecchia sono: 5 agosto, Lecce – Oversound Music Festival, Piazza Libertini; 22 agosto, Taormina – Teatro Antico; 23 agosto, Castellamare del Golfo (TP) – Castello Normanno, Piazza Stenditoio.

Le date europee a cura di IMARTS e Beyond: 2 luglio, Kiev (UA) – Bakkara; 3 luglio, Odessa (UA) – Summer Theatre; 24 luglio, Straubing (DE) – Tiergarten; 29 luglio, Paloznak (HU) – Jazz Piknik; 1 agosto, Kaliningrad (RU) – Kaliningrad City Jazz Festival; 27 agosto, Coblenza (DE) – Festung Ehrenbreitstein; 11 settembre, Stoccarda (DE) – JazzOpen Festival.

Biondi fortemente voluto dal sindaco Ernesto Tedesco arriverà alle ore 20 e si esibirà alle ore 21.

“E’ uno degli artisti italiani più apprezzati al mondo. Una voce unica e una musicalità che si riconosce dai primi secondi. Non volevo far perdere questa occasione alla nostra città. Una notte magica come tante vissute in passate e come quelle che vivremo in futuro” ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco.

“Lo sforzo organizzativo per concerti come questi è immenso ma stiamo lavorando sodo per far trovare la città e l’arena pronta per l’evento” ha dichiarato il Giordano Tricamo, direttore artistico del festival.

Gli organizzatori consigliano di presentarsi con largo anticipo per quello che sarà uno degli eventi principali di tutto il comprensorio.

I cancelli dell’arena del Civitavecchia Summer Festival si apriranno alle 19.30 per permettere un afflusso ordinato.

Main Sponsor dell’evento e di tutto il festival sono Enel, Acea, Conad.

Intanto questa sera invece a partire dalle 21 si esibirà al palco della Marina Bugo.