Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.

