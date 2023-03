Stanotte sulla A12 chiuso lo svincolo di Civitavecchia Porto • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Porto, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 5 tonnellate, uscire allo svincolo di Civitavecchia nord;

per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate (autobus compresi), uscire allo svincolo di Monteromano, nel tratto Civitavecchia-Tarquinia, gestito da SAT. Società Autostrada Tirrenica e riprendere l’autostrada in direzione di Roma.