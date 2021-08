Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di ripristino del cordolo spartitraffico sul ramo di svincolo, in orario notturno, dalle 23:00 di questa sera lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 agosto, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma e Civitavecchia e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.