Stadio Ivano Fronti, il figlio Fabrizio: "Tidei ha mantenuto la parola data a mio padre" - Terzo Binario News

A Santa Marinella verrà installata una scritta in forex visibile dalla tribuna

Sull’intitolazione dello stadio comunale a di Santa Marinella interviene Fabrizio Fronti, uno dei figli di Ivano, che racconta un retroscena risalente all’aprile scorso.

«Pietro Tidei venne a trovare nostro padre promettendo che gli avrebbe dedicato il campo e ha mantenuto la parola data. Lo ringrazio ed è normale che il Comunale gli sia stato dedicato, è una sua creatura. Prima c’era solo una distesa di terra mentre gli spogliatoi, le tribune, il bar sono opera sua, costruiti nei 32 anni di presidenza. Se il Santa Marinella viene identificato come una realtà calcistica di oggi, il merito è gran parte il suo».

E sta per arrivare anche una dedica, che non potrà passare inosservata: «Sulla collinetta situata di fronte alla tribuna sul lato sinistro c’è uno spazio in pendenza dove verrà apposta una scritta “stadio Ivano Fronti” cosicché gli spettatori la possano vedere

. Il materiale usato è il forex, con le lettere grandi 1,30 m per 80 cm posizionate per essere viste da ogni angolazione. Se ne sta occupando una ditta specializzata che lavora allo stadio Olimpico» la conclusone di Fabrizio Fronti.