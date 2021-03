Spunta un positivo dai tamponi della farmacia Calamatta a Civitavecchia - Terzo Binario News

C’è un positivo tra i tamponi antigenici Sars CoV2 eseguiti questa mattina presso la farmacia comunale “Calamatta”. Lo fa sapere il personale sanitario della Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, che ha eseguito gli screening in data odierna. Anche quest’oggi i dati raccolti sono stati inoltrati all’autorità sanitaria competente e all’autorità civile per la elaborazione delle statistiche.

Martedì 23 marzo 2021 il servizio sarà riproposto nuovamente alla Farmacia “Calamatta”, con le stesse modalità.

Proseguono intanto presso le farmacie comunali “Aurelia”, “Boccelle” e “Calamatta” le prenotazioni per le vaccinazioni Anticovid-19. Tutti coloro che intendono sottoporsi alla somministrazione del vaccino antiCovid 19 possono prenotarsi in farmacia: il personale di Csp fornirà all’utente che si prenota il luogo, la data e l’orario del giorno in cui verrà effettuata la prestazione. Con la prenotazione del primo vaccino sarà automaticamente prenotato anche il richiamo. Il cittadino riceverà inoltre un sms da parte della Asl per ribadire l’appuntamento fissato.

Per il 26 marzo prossimo infine è programma una giornata di screening alla farmacia “Boccelle”, durante la quale sarà possibile valutare la presenza dell’Helicobacter pylori, l’intolleranza al glutine, i livelli di Vitamina D3, la misurazione della ferritina, l’individuazione dell’ormone tiroide-stimolante, la salute dei capelli e la misurazione dei livelli di marcatori tumorali di seno, ovaie e prostata. Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.civitavecchiaservizipubblici.it : cliccando sull’apposito banner “Screening calendario appuntamenti” sarà possibile effettuare la richiesta di prenotazione del test.