Spruzzata di neve in collina: tetti imbiancati soprattutto a Tolfa • Terzo Binario News

I vari bollettini meteo lo avevano annunciato: sarebbe arrivato il freddo e pure la neve, anche nel Lazio in quote non alte. E così è stato.

Stamattina infatti ad Allumiere, ma soprattutto a Tolfa nelle zone più alte del paese ci si è svegliati in mezzo al bianco. La notte è nevicato e tetti e giardini sono rimasti a lungo coperti da una coltre ghiacciata, complice pure la temperatura che sta attorno ai 3 gradi, ma viene percepita molto più bassa.

Le strade sono sostanzialmente libere, ma è bene prestare attenzione anche durante la giornata e stasera ci possono essere, specie in zone più ombreggiate ai lati della carreggiata, tratti con insidioso ghiaccio.