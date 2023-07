Spostamento della primaria da San Martino a Valcanneto: opposizione di Cerveteri all'attacco • Terzo Binario News

“Ieri sera nella seduta del consiglio comunale aperta, richiesta da tutti i consiglieri di opposizione, la maggioranza per l’ennesima volta ha confermato di essere distanti dalla collettività, dalle esigenze di famiglie e genitori che fanno i salti mortali per per conciliare lavoro e famiglia e che, da settembre, si troveranno ancor più in difficoltà a causa della scelta, immotivata e non condivisa con le famiglie, del Dirigente Scolastico e di 11 membri del Consiglio di Istituto della Don Milani, di spostare la primaria dal plesso di San Martino a quello di Valcanneto.

La seduta di ieri non era certo la sede per risolvere il problema, ma è servita per rendere evidente a tutti che questa scelta è stata condivisa dalla maggioranza che, trincerandosi dietro l’autonomia scolastica, ha sostenuto di essere obbligata a dare seguito alla scelta del Consiglio di Istituto.

Il Sindaco ed alcuni consiglieri di maggioranza hanno addirittura sostenuto che questa “riorganizzazione didattica” avrebbe giovato ai bambini, entrando quindi nel merito della scelta (e ci chiediamo con quali competenze?!).

Tuttavia negli interventi dei rappresentanti della scuola e della maggioranza abbiamo sentito parlare solo di esigenze dei docenti!

Dall’intervento tecnico e professionale del prof. Nicolò Accardo ex dirigente scolastico, ripreso anche da noi consiglieri di opposizione, non sembra esserci una norma chiara ed inequivocabile che attribuisca al Consiglio di Istituto e al Dirigente il potere di decidere lo spostamento di classi da un plesso all’altro.

Al di là dei tecnicismi e della legittimità o meno della scelta, la nostra convinzione è che se ci fosse stata la volontà da parte della maggioranza di ascoltare le famiglie, questo spostamento della primaria da San Martino a Valcanneto si sarebbe potuto evitare, almeno per il futuro anno scolastico. E invece sembra che la maggioranza ha condiviso e condivide pienamente la scelta del Dirigente e del Consiglio di Istituto della Don Milani, tanto da essere comunicata dal Vice Sibdaco e Assessore alla Cultura prima ancora di essere votata dal Consiglo di Istituto!

A voi le considerazioni in merito…”

I consiglieri Belardinelli, Bucchi, Piergentili, Paolacci, Vecchiotti, Ramazzotti, Pavin, Orsomando, Moscherini