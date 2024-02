Sportello antiviolenza chiuso a Ladispoli, «grave dimenticanza» • Terzo Binario News

Interrogazione dei consiglieri di Governo Civico

“I Consiglieri di Governo Civico hanno interrogato il sindaco nel consiglio comunale del 30 gennaio, sul perché non sia stato rinnovato il contratto che scadeva il 30/12/2023 del centro antiviolenza.

La risposta del sindaco non ci ha convinto, anzi ha evidenziato la sua poca conoscenza del progetto.

L’importanza di questo servizio è ovvio, comprenderlo, come può un’amministrazione dimenticarsi di rinnovarlo?

Il Sindaco ha liquidato la discussione dicendosi favorevole e che adesso, che la competenza è passata al comune di Cerveteri, si è espresso favorevole al rinnovo, ma un buon amministratore non aspetta l’ultimo giorno per rinnovare un servizio in scadenza ma avrebbe dovuto rinnovare per non rischiare la sospensione. Così facendo continua a dimostrare la sua inadeguatezza”.

I Consiglieri Comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini