Sport Open Days oggi a Roma: palestre aperte a tutti - Terzo Binario News

Dalle 8 alle 20 “più di 40 palestre scolastiche saranno aperte per permettere a tutti di assistere alle lezioni dimostrative sui corsi sportivi che offrono”. Così Angelo Diario, nel presentare gli Sport Open Days di Roma Capitale, in programma oggi 11 gennaio nei Municipi II, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XV.

“Oltre agli sport più tradizionali come pallavolo, basket e ginnastica, i Centri Sportivi Municipali offrono la possibilità di praticare attività meno note ma assolutamente non meno interessanti. Anzi direi che è vero il contrario. Il paradosso è che non c’è mai stata grande attenzione verso questo mondo e, di conseguenza, tanti romani ancora non conoscono cosa si perdono… ecco, gli Sport Open Days di Roma Capitale sono stati pensati proprio con questo fine: promuovere e far conoscere la bellezza delle attività ludico motorie sportive offerte dalle 470 palestre di Roma Capitale“.

“Ad esempio – ha proseguito Diario, consigliere del M5S e presidente capitolino della commissione Sport – in via Soriso 41 è possibile praticare la scherma storica. Scommetto che molti di voi non sapevano nemmeno che esistessero a Roma corsi attivi su questa disciplina. Con grande piacere ho quindi invitato in Aula Giulio Cesare Silvia Tomassetti, che ci ha parlato delle attività dell’Accademia romana d’armi, e vi comunico cheq, dalle 10 alle 12, potrete effettuare delle lezioni di prova ed assistere a dimostrazioni di scherma presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di via Soriso”.

Qui l’elenco completo del programma delle iniziative, con le attività in programma e le palestre che hanno aderito.