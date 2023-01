Sport inclusivi, a Tolfa arriva il baskin per giocare tutti insieme • Terzo Binario News

Nella pinacoteca comunale di Tolfa, alla presenza della sindaca Bentivoglio, del delegato allo sport Tiziano Tedesco e dell’assessore alla cultura Tomasa Pala, si é tenuta la riunione di presentazione del progetto ”Baskin”, un nuovo sport che si ispira al basket, ma che ha caratteristiche incredibilmente particolari ed innovative perché fortemente inclusivo.

A Tolfa, infatti, sta partendo questo nuovo sport proposto dalla società Asd Monti della Tolfa Basket presieduta da Francesca Stefanini e che permette sia ai normodotati che ai diversamente abili di giocare insieme.

Da sinistra Macchini, Nicola, Piero e Francesca Profumo

Spiega il tecnico Nicola Profumo: “Il regolamento, composto da dieci regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è pensato per permettere a persone normodotate e persone con disabilità di giocare nella stessa squadra, composta sia da uomini che da donne, ragazzi e ragazze. Il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta diventa un laboratorio di società”.

Gli amministratori presenti hanno accolto con entusiasmo l’ iniziativa che prevede a breve un open day informativo e dimostrativo di divulgazione e metteranno in moto una rete di condivisione della particolare opportunità.