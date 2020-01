Sport e solidarietà: a Monte Cucco il memorial Giordano Ciarpella - Terzo Binario News

“Dal 27 dicembre al 6 gennaio alla Polisportiva Trullo sezione Castello in Via di Monte Cucco 101, al Trullo, il 4 Memorial di Giordano Ciarpella, il bambino di 4 anni prematuramente scomparso nel terremoto di Amatrice il 24 agosto del 2016”. Così in una nota Valerio Garipoli, già consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio XI, Emiliano Di Cicco della Academy G. Castello e Massimo Ciarpella della Associazione Onlus Insieme a Giordano





“Il Memorial “Ciarpella” con l’intendimento di commemorare il piccolo Giordano non è di fatto una competizione fine a se stessa, ma vuole rappresentare soprattutto un alto momento privilegiato per ricordare il piccolo campione. Un evento sportivo, ludico e sociale che vedrà quindi otto polisportive affrontarsi in un torneo calcistico dei primi calci categoria 2011″.



Alle 10 di oggi, 6 gennaio, “l’ultima giornata di grande solidarietà per tutti per i residenti dei quartieri del Trullo, Montecucco, Marconi e San Pantaleo Campano e più in generale per tutti i cittadini del Municipio XI. La dimostrazione di una grande capacità organizzativa ai fini sociali in un contesto sportivo”.