Sport e Sapori d'Estate tra la campagna romana e il litorale laziale: si presenta il progetto • Terzo Binario News

Il 7 luglio l’incontro sull’iniziativa dell’associazione “Euro Torrinomezzocammino” patrocinata dal IX Municipio

Partono gli eventi del progetto socio-culturale “Territorio tra sport e sapori d’Estate”, iniziativa che inizierà con il convegno “Il viaggio del gusto: dalla campagna romana al mare del litorale laziale” il 7 luglio alle ore 19.30 presso il TClub di via di Mezzocammino 196.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale “Eur Torrinomezzocammino”, è patrocinata dal IX Municipio di Roma con il sostegno della Regione Lazio, oltre la partecipazione di varie associazioni ed enti provenienti dal territorio di Roma e la sua Provincia.

Gli eventi del progetto si svolgeranno sulle spiagge di Roma e del litorale Romano, in particolare quelle presenti tra Ostia e Fiumicino, mettendo in scena incontri tematici su tradizioni e percorsi enogastronomici dei prodotti del mare.

Aziende Agricole e stabilimenti balneari ospiteranno alcuni dei migliori ristoratori romani, con l’attenta promozione e il patrocinio della Pro Loco di Ostia e quelle del IX Municipio Roma Eur.

Come da programma, nelle serate del 14/15 luglio ci sarà la promozione delle eccellenze enogastronomiche con degustazione di prodotti ittici, come le telline del Litorale Romano e i vini laziali. Seguiranno spettacoli e balli all’insegna di un’estate finalmente senza pandemia.

Nel primo finesettimana di Agosto, ci sarà l’evento “Il mare nella pentola e il vino nel bicchiere”, dove si degusteranno i prodotti della cucina romana e i vini del Lazio.

All’interno del programma, non mancheranno le attività giovanili di sport e moda con l’Iniziativa “Tipi da Spiaggia”: l’evento prevederà la promozione dei creativi di “moda mare”, e contemporaneamente la degustazioni di prodotti dalla campagna romana, serviti tra “mosconi e pattini” e bellissime composizioni artistiche di frutta del territorio.

Nei weekend di fine luglio e di fine agosto, per l’evento “Parchi, Sport e Spiagge”, saranno protagonisti i giovani, che daranno vita ad attività sportive nei centri sportivi municipali dall’Eur al Torrino.

Verrà visitato il Sentiero Trilussa, una camminata di 7 km, in un evento cui parteciperanno i centri anziani del territorio. Tra escursioni nella pineta di Ostia e Fregene e i picnic di giovani sportivi, la sera si passerà alla proiezione di un filmato riguardo la bonifica delle aree di Ostia Antica e Maccarese direttamente al circolo del Tclub.

Le spiagge libere di Castel Porziano e di Ostia verranno animate con tornei sportivi di volley e beach soccer, oltre a un incontro musicale per giovani artisti locali.

A settembre sarà protagonista il torneo di Calcio a 5, con serata di beneficenza e presentazione della stagione sportiva 2022-23 da parte di alcune squadre locali del IX Municipio Eur. Non mancheranno le scuole calcio e la presenza di testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport romano e laziale.

“Il nostro Municipio ha patrocinato un’iniziativa che valorizza tutto il nostro territorio – dichiara l’On. Titti Di Salvo, Presidentessa del IX Municipio Roma Eur -. Un Municipio dalla forte vocazione turistica ed enogastronomica, considerata la bellissima campagna romana presente nella nostra area e le tante imprese enogastronomiche con prodotti unici ”.

“L’evento non solo animerà l’estate del IX Municipio, ma darà anche una vetrina alle tante associazioni sportive di questo territorio – dichiara Patrizio Chiarappa, Assessore allo Sport e i Grandi Eventi del IX Municipio -. Per loro, su tutto il territorio ci sono tornei e manifestazioni sportive, che animeranno l’estate e coinvolgeranno i nostri giovani, per questo sosteniamo questo bellissimo programma.”