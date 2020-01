"Sport come farmaco": la mozione di Diario (M5S) - Terzo Binario News

“Ho presentato una mozione per avviare anche nel Lazio la sperimentazione dello sport come farmaco. Un’attività fisica regolare ha effetti sulla nostra salute simili a queli di una medicina ed è il più efficace degli interventi non convenzionali per ridurre la mortalità da ogni causa, prevenire l’insorgenza di molte malattie croniche e migliorare gli effetti della terapia farmacologica”. Così Angelo Diario, consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Sport.

“In molti paesi i medici prescrivono ore di sport come medicina e alcune regioni italiane hanno iniziato a muoversi in questa direzione – ha spiegato – uno stile di vita sedentario è il quarto fattore di rischio di morte causata da malattie croniche non trasmissibili e contribuisce ad aggravare la sintomatologia di molte malattie. Nel mondo l’inattività fisica causa il 6% delle malattie coronariche, il 7% di diabete di tipo 2, il 10% di cancro della mammella e del colon, il 10% di morti premature”.

“La proposta che ho sottoposto all’Assemblea Capitolina prevede che i medici possano prescrivere di frequentare dei corsi presso le palestre certificate dal Comune come sostituto dei farmaci. Nel ringraziare Francesca De Vito, che sta seguendo il tema in Regione, sono lieto di comunicare che Roma è ufficialmente pronta a fare la sua parte”.