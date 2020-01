Spinaceto: nell'inseguimento finiscono contro il marciapiede, presi due giovani pusher - Terzo Binario News

La fuga e l’arresto. Due spacciatori sono stati intercettati dagli agenti del commissariato Spinaceto in via Caduti per la Resistenza: ne è nato un breve inseguimento terminato quando i fuggitivi sono andati a sbattere contro un marciapiede.

A bordo dell’autovettura i poliziotti hanno trovato diverse dosi: 61,2 grammi di marijuana e 1,60 grammi di hashish.

G.S. e D.S.M. – entrambi romani con precedenti – sono stato arrestati per resistenza a Pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.