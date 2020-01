Spinaceto, minaccia i familiari con un coltello poi sale sulla balaustra del balcone - Terzo Binario News

Ha minacciato i familiari con un coltello e successivamente ha tentato di togliersi la vita. Gli agenti del commissariato Spinaceto, diretto da Claudio Cacace, in collaborazione con gli agenti del Commissariato Esposizione, hanno denunciato in stato di libertà un 36enne italiano, con precedenti di polizia, perché responsabile di minaccia aggravata dall’uso delle armi, violenza, minaccia e lesioni a P.U. Drammatiche le circostanze della vicenda, avvenuta sabato 25 gennaio su viale Eroi di Rodi.

Gli equipaggi sono intervenuti per una lite in famiglia: una volta sul posto hanno individuato un uomo che minacciava con un coltello i familiari. Il 36enne, in evidente stato di agitazione, alla vista degli agenti ha minacciato di togliersi la vita, correndo verso il balcone.

Solo grazie alla prontezza di riflessi dei poliziotti si è evitato il peggio. Lo stesso, già in piedi sulla balaustra, è stato prontamente raggiunto e trascinato all’interno della camera. L’uomo, determinato a porre in atto l’insano gesto, si è scagliato contro gli agenti ingaggiando una colluttazione, durante la quale uno dei poliziotti è rimasto ferito e curato sul posto dal personale medico.

Il 36enne è stato accompagnato presso il Sant’Eugenio per accertamenti medici, recuperato il coltello.