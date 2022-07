Spiaggia libera con percorsi per disabili da domenica a Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Presidente del Comitato cittadino emergenza abitativa Stefania ABBATIELLO fa un importante annuncio: “domenica 10 luglio verrà inaugurata una spiaggia libera con percorsi per disabili e non deambulanti per poter raggiungere la battigia, e si potrà usufruire di una sedia JoB per poter fare il bagno in mare in tutta sicurezza”.

Anche per chi economicamente non può permettersi di usufruire di un lettino e ombrellone a pagamento, in questo tratto di arenile il “Comitato cittadino emergenza abitativa” oltre alla disponibilità personale dei suoi volontari, metterà un numero limitato di lettini da mare senza obbligo alcuno di pagamento.

Ci sarà una collaborazione con alcuni volontari della misericordia di Santa Marinella per attività di primo soccorso qualora la si renda necessaria.

Inoltre il comitato avrà la possibilità di attivarsi con dei volontari, per un servizio navetta per prendere e riportare le persone che autonomamente non riescono a raggiungere la spiaggia.

Il tratto di spiaggia libera è sito tra lo stabilimento Bartolini e l’associazione la velica, a Santa Severa e sarà a disposizione dalle ore 9 alle ore 19, il comitato vi attende tutti i giorni in spiaggia e per chi lo volesse potremo dare libri da leggere per un completo relax.

“Teniamo a precisare che tutto ciò in questa stagione è stato possibile attivarlo grazie al Sindaco che firmando questa autorizzazione questa volta si è schierato dalla parte degli ultimi – aggiunge Abbatiello -. Contiamo che questo progetto sia un primo trampolino di lancio per poi apportare migliorie, con l’aiuto di tutti, nelle stagioni future per dare sempre più servizi in quanto IL MARE È DI TUTTI E PER TUTTI”.