Spiagge libere, sicure e accessibili a Santa Marinella per l'estate 2022 - Terzo Binario News

Il sindaco: “Dalla Regione 133mila euro, meno del passato, ma il Comune provvederà a sistemare gli arenili anche a Santa Severa”

Spiagge libere, sicure e accessibili per l’estate 2022, anche quest’anno, a causa del perdurare della pandemia il Comune di Santa Marinella ha ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento destinato alla messa in sicurezza delle aree demaniali non in concessione, Lo siega il sindaco Pietro Tidei.

Pur essendo la cifra ottenuta la più alta tra quelle destinate agli altri comuni costieri del comprensorio, vale a dire 133 mila euro , si tratta in ogni caso di una somma inferiore a quella che ci era stata concessa in passato e con la quale con grandi sforzi anche organizzativi avevamo provveduto all’assunzione di Stewart bagnini e personale lungo tutti i tratti di spiaggia libera del nostro Comune.

Anche quest’anno predisporremo ugualmente tutte le misure necessarie e principalmente renderemo accessibili anche per i disabili con l’allestimento di alcune pedane gli arenili dell’ex colonia marina di Santa Severa, alla Sabbie Nere e alla spiaggia sita all’altezza del passaggio a livello della Quartaccia, perchè il turismo balneare è uno dei settori trainanti e più importanti della nostra economia ma opereremo in questa direzione, soprattutto perchè abbiamo a cuore la sicurezza e la salute di tutti i turisti e cittadini che anche la prossima estate potranno godere del nostro mare e delle nostre splendide spiagge.