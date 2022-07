"Spiagge libere per davvero: i gestori rispettino le convenzioni", il sindaco di Santa Marinella prende provvedimenti • Terzo Binario News

“Non posso sostare con il mio asciugamano presso la spiaggia libera data in concessione, altrimenti vengo richiamata e allontanata dal gestore“,questa solo una delle segnalazioni rilasciate dai residenti e dai turisti che ogni giorno scelgono le spiagge libere attrezzate per trascorrere la loro giornata al mare.

Il Sindaco Pietro Tidei sta provvedendo a risolvere le spiacevoli situazioni che si sono create negli ultimi giorni disponendo controlli a tappetto che proseguiranno nei prossimi giorni su tutte le spiagge libere attrezzate che sono state convenzionate. “Chi gestisce gli arenili deve adempiere ad una serie di obblighi convenzionali che se non rispettati, portano alla revoca dell’autorizzazione. Il gestore non può occupare gli spazi vuoti con gli stalli per l’ombrellone o con lettini che oltrettutto attendono di essere utilizzati, così come il bagnate ha diritto a sostare gratuitamente sul tratto in concessione con la sdraio e ombrellone in suo possesso” ha chiarito il Primo Cittadino.

In seguito ai controlli avviati nella giornata di ieri ed ai relativi verbali redatti, il Sindaco Pietro Tidei ha richiesto agli Uffici preposti di predisporre ordinanze di revoca della concessione del tratto di spiaggia risultata inadempiente nei confronti dell’atto convenzionale sottoscritto.