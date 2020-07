Spettacolo, Regione: finanziati tutti i progetti ammissibili, ecco quali sono - Terzo Binario News

Verranno finanziati i 18 progetti annuali e triennali che erano risultati idonei ma non ammessi a finanziamento nell’Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi per lo Spettacolo dal vivo. Lo scorrimento della graduatoria è stato pubblicato oggi sul BURL regionale.

Ciò è stato possibile grazie a un ulteriore stanziamento di circa 520 mila euro, che va a sommarsi alla dotazione iniziale di 1,4 milioni di euro .

Dal teatro, alla musica alla danza, in tutto sono dunque 67 i progetti finanziati dal FUS regionale. Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto del principio del distanziamento sociale, in conformità con le disposizioni vigenti, e potranno essere realizzate anche in modalità digitale, grazie all’impiego delle nuove tecnologie.

30 luglio 2020

I 18 NUOVI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Annuali :

1. “Romeo e Giulietta negli Ater” – Progetto Goldstein cultura

2. “Giannino Stoppani in arte Burrasca” – Associazione Settimo Cielo

3. “Momo e la città senza nome” – Khora S.R.L.

4. “Lampedusa Beach” – I due della Città del Sole S.R.L.

5. “LE NUVOLE” di Aristofane – Associazione Culturale Castalia

6. “Giusto la Fine del Mondo” – Argot Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

7. “La musica, tutto intorno a te” – Associazione Roma Tre Orchestra

8. “Il teatro va a scuola” – Istituto comprensivo ROSMINI

9. “GeoRisonanze” – I.C. Virgilio MIUR

10. “Progetto NEXT” – Daf Società Sportiva Dilettantistica A R.L.

Triennali :

1. “Premi Tuttoteatro.com 2020” – Tuttoteatro.com Associazione Culturale

2. “Tuscia in Jazz Festival 2020/22” – Associazione Jazz in Italy

3. “Una striscia di terra feconda’ festival franco italiano di jazz e musiche improvvisate – XXIII edizione” – Associazione Culturale Teatro dell’Ascolto

4. “MArteLive” – Associazione Procult Cultura

5. “Via di Banda Festival Internazionale” – Comune di San Donato Val di Comino

6. Programmazione 2020 – La Fabbrica dell’Attore Società Cooperativa

7. “Teatrini viaggianti” – Arciragazzi Comitato di Roma

8. “Recitargiocando” – Ass. cult. Psicoanalisi Contro Comp. teatrale Sandro Gindro