Spettacolo lirico-teatrale su “Tosca” alla Rocca di Tolfa • Terzo Binario News

Appuntamento 9 e 10 agosto alle 21, ingresso libero

Il 9 e 10 agosto alle ore 21 uno straordinario appuntamento culturale,come Prima Nazionale,dedicato ad una delle più famose Opere liriche del ‘900 italiano, sarà realizzato nel suggestivo scenario della Rocca Frangipane di Tolfa.

L’evento sarà lo Spettacolo Lirico-Teatrale-Multimediale “E Lucean le Stelle” liberamente tratto da Tosca di Giacomo Puccini, inserito nel Progetto Nazionale di Promozione e Valorizzazione 2023 “Theater-Opera Pocket” ideato dall’attore-regista Agostino De Angelis con il tenore Fabio Andreotti; curatrice del progetto Desirée Arlotta.

L’idea del regista è quella di realizzare un evento completo tra recitazione e canto, dove la storia di Tosca, estratta dall’omonimo dramma di Victorien Sardou e la cornice storica realistica del dramma in prosa, vengano semplificati e narrati riprendendo lo stile del “recitar cantando” così come anche nell’antica Grecia la tragedia veniva messa in scena in forma recitata e cantata.

Lo spettacolo che si concentrerà sulle vicende del triangolo Scarpia – Tosca – Cavaradossi, e sul dramma dell’amore perseguitato, sarà qualcosa di completamente innovativo anche per la scelta dell’utilizzo della scenografia naturale che è la Rocca di Tolfa, caratteristica che da anni De Angelis porta nei suoi progetti di valorizzazione del territorio con l’utilizzo dei luoghi senza scenografie e sovrastrutture ma solo enfatizzate da un apposito studio luci.

La sindaca della città, Stefania Bentivoglio che ha voluto fortemente la prima nazionale proposta da De Angelis, considerando l’evento culturale di assoluto pregio, ha soprattutto apprezzato il fatto di aver scelto il luogo della Rocca che è per la propria storia coeva al periodo storico narrato e rappresentato nell’opera lirica.

Lo spettatore potrà conoscere la storia di Floria Tosca interpretata dal soprano Maria Tomassi e gli intrecci amorosi e di gelosia con il suo amante Mario Cavaradossi interpretato dal tenore Fabio Andreotti e di Scarpia interpretato dall’attore Agostino De Angelis che sarà anche la voce recitante con l’accompagnamento al pianoforte di Rosalba Lapresentazione e la narrazione visiva di video proiezione di immagini. Presenterà le due serate Alessandra De Antoniis. L’evento promosso dal Comune di Tolfa e organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron è con ingresso libero.