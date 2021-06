Speso un milione per le strade di Santa Marinella - Terzo Binario News

Tidei: “Ecco le vie ancora da completare”

“Ben un milione di euro spesi in un solo anno per il rifacimento e la manutenzione ordinaria delle viabilità cittadina di Santa Severa e Santa Marinella e, pertanto dell’intero comprensorio comunale.

E poiché la matematica non è un’opinione, ai tanti disfattisti pronti sempre a criticare questa amministrazione accusandola di non aver fatto nulla per rendere più sicure le strade cittadine rispondiamo con dati e numeri certi e incontrovertibili, che dimostrano l’esatto contrario, ovvero un impegno senza precedenti sul fronte della viabilità.

L’elenco delle strade e arterie oggetto di interventi è davvero lungo al punto che elencarli tutti richiede tempo e spazio, ma seppur in più riprese siamo riusciti ad attuare questo progetto ad ampissimo raggio. Mi chiedo invece perché nei dieci anni precedenti non si sia mai fatto nulla Nonostante anche le difficoltà legate alla pandemia dal periodo delle passate festività natalizie ad oggi sono state eseguite le asfaltature delle seguenti strade:

via Aurelia vecchia ( da via dei Cipressi a via degli Olmi circa ) ; via Petrarca ( rifacimento Acea ) ; via Battisti, da via Meleagro alla S.S. Aurelia ( rifacimento Acea ) ; via della Vittoria, da via Odescalchi a Piazza Ariosto compresa ; vialetto Rucellai ( dalla S.S. Aurelia al nuovo sottopasso FF.SS. ) ; via delle Vignacce, dalla S.S. Aurelia all’intersezione con via Valdambrini ; via del Tirreno ( lato mare ) per metà carreggiata ( rifacimento Acea ) ; via Conti di Galeria, tra via Lucina e via Piave ( rifacimento Acea ).

A queste opere, eseguite (per intenderci ) con fresatrice e finitrice, si aggiungono gli interventi ancora in corso di chiusura delle buche e/o avvallamenti; tali “passaggi”, per una quantità pari a circa 36 t di conglomerato bituminoso sino alla data odierna, sono stati compiuti: Via Poggio Bellavista, via Lerici, via Belvedere ( ovvero a partire dall’intersezione con “il bar dei Pini” sino a coprire tutto l’anello con via Belvedere ), con esclusione di circa 100/120 metri, i quali sono stati inseriti nell’appalto “ASTRAL”, stante l’impossibilità tecnica di poter eseguire un riempimento a mano della carreggiata, in virtù dell’attuale situazione manutentoria ; via Perazzeta; intero quartiere “Alibrandi” ; porzione “finale” di via Giulio Cesare ( da via Latina a via Pirgus ) .

Rifacimento segnaletica stradale (attraversamenti stradali e fermate bus/semafori lungo la S.S. Aurelia (tratta da piazza Civitavecchia alla piscina comunale);

Rifacimento segnaletica stradale intero quartiere “Capolinaro”;

Asfaltatura ulteriore con ASTRAL : Via dei Ceriti ; via Giunone Lucina ( tratta posta presso “I Grottini”) ; via Aurelia vecchia ( per tratte totali di circa 700 metri di lunghezza ); via Etruria, da via Volterra a via Canino ; via Poggio Bellavista ( altezza tre cancelli ) 100 metri di lunghezza; ulteriori Asfaltature eseguite conto ACEA : Lungomare Marconi da via Battisti a via Garibaldi ; via Cicerone da via di Veroli a via Pirgus ; via Diaz per circa 100 metri da via IV Novembre; via Poggio Bellavista per 800 metri di lunghezza; via Cesare Battisti da via Meleagro a via Aurelia ; via degli Etruschi ( metà carreggiata ) ;

Sono state inoltre installate n. 11 pensiline per il trasporto urbano nell’ambito del progetto insieme ai comuni (finanziamento COTRAL).

Strade da realizzare a breve giro:

Lungomare Marconi ( da via del Carmelo a via Battisti ); Via Fermi ( da via Giulio Cesare a via Cicerone ); Via Giulio Cesare ( da via Crescenzio a via Fermi ) ; Via delle Colonie ( da via Punico a via IV Novembre circa ) ; Via Aurelia ( da via Punico a via Garibaldi ); Via Conti di Galeria ( da via Piave a via Veneto circa ); Via della Libertà ( dall’intersezione con via Aurelia all’altezza dell’area ex fungo ); Via Rucellai, da via Castronovo a via Cicerone ; Via della Monacella, da via Cartagine a via dei Balivi (Santa Severa); Via Battisti, dal civico 7 a via Odescalchi; Via Aurelia (dal civico 452 al civico 452d); Via Diaz (circa 57 metri a partire dall’intersezione con via delle Colonie ovvero sino al nuovo “tappeto” realizzato dalla soc. ACEA ATO 2; Via Punico, tratto da via IV Novembre a via delle Colonie; Via Colfiorito (n. 3 tratti) Via N. Sauro (circa 70 metri a partire dall’intersezione con via Aurelia circa sino alla piazzetta); Via L.re Marconi (da via Battisti ad attacco nuova asfaltatura ACEA); Via Battisti (area intersezione L.re Marconi); S.S. Aurelia (da via Abbadia in direzione Roma per totali mq 1.470,00).

A tutto ciò è stata compiuta una ulteriore richiesta di contributo Regione Lazio per rifacimento: Via Aurelia (in vari tratti); P.zza Roma (Santa Severa) porzione; Via dei Fenici (Santa Severa) – 1^ tratto;

Inoltre, la soc. COTRAL ha dato un ulteriore contributo di circa 30.000 euro per sostituire ulteriore 8 pensiline per il trasporto pubblico, per il quale è in corso l’iter necessario ai fini della realizzazione delle opere.

A tutto ciò AGGIUNGIAMO che ACEA dovrebbe compiere altre lavorazioni con interi rifacimenti dei manti stradali in via Ponte nuovo (da Aurelia vecchia a via del Pontoncino) e via delle Orchidee per 120 metri oltre altre piccole quisquiglie.

Ora aspettiamo il solito commento “ma via Paperopoli quando la fate?”

Il Sindaco

Avv. Pietro Tidei