Spesa gluten free alla Farmacia Comunale 5 di Cerveteri, oltre 40 marche di prodotti • Terzo Binario News

Attivo anche il servizio di consegna a domicilio

Nella Farmacia Comunale n.5 di Cerveteri in Via Settevene Palo da oggi trovi i migliori marchi gluten free per i celiaci o intolleranti al glutine,

si prenotano online o al telefono e si ritirano in farmacia o con la consegna a domicilio

E’ già da ora possibile ordinare e acquistare generi alimentari gluten free direttamente presso la Farmacia Comunale n.5.

Collegandosi a www.farmacieglutenfree.it una volta effettuato l’ordine entro 24 ore quanto ordinato sarà a disposizione presso la Farmacia oppure si potrà richiedere la consegna a domicilio che sarà effettuata dagli operatori messi a disposizione dalla Multiservizi Caerite.

Sarà possibile fare spesa inoltre fruendo dei buoni spesa statali previsti per le persone celiache.

“Un servizio estremamente importante perché consentirà alle persone affette da celiachia di avere a disposizione un importante punto di riferimento in città per l’acquisto di generi alimentari senza glutine – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – secondo le ultime stime in Italia sono oltre 600mila le persone affette da celiachia, un numero altissimo che sicuramente interessa purtroppo anche persone della nostra città. Un servizio in più dunque offerto dalla rete farmaceutica di Cerveteri, che pensiamo possa essere veramente utile per tanti. Come è noto, le persone celiache hanno delle fortissime restrizioni da un punto di vista alimentare, e i prodotti specifici per loro hanno anche un costo piuttosto elevato. Anche per questo, la nostra Farmacia accetterà anche i buoni sconto statali previsti. Con l’occasione ringrazio la Municipalizzata del nostro Comune ed in particolare il Delegato Domenico Paglialunga, che con solerzia hanno dato vita a questo servizio”.

Sul sito dedicato ampia scelta di prodotti, con più di 40 marche. Il servizio è già operativo.