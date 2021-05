Speranza: "Pfizer ai 12enni per la scuola in sicurezza - Terzo Binario News

Speranza: «Pfizer ai 12enni per la scuola in sicurezza. Aifa nelle prossime ore farà la sua parte, dando seguito al pronunciamento di Ema.

Da lì avremo la possibilità di usare il vaccino Pfizer anche tra i 12 e i 15 anni anche in previsione della ripresa della scuola a settembre.

Credo dobbiamo usare il più possibile i pediatri di libera scelta per il vaccino, prima di settembre dobbiamo arrivare alla stragrande maggioranza tra i 12 e i 15 anni».

Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

«Dal 3 giugno vengono meno i vincoli anagrafici che ci hanno guidato – continua – ma la priorità assoluta resta mettere in condizioni le persone più fragili.

In alcune regioni si sta già offrendo questa opportunità ai maturandi ma per ancora un po’ di settimane dobbiamo coprire tutte le persone over 60 non vaccinate».

«In questo momento non abbiamo certezze ma tutti i nostri ricercatori ci dicono che sarà molto probabile la terza dose come richiamo necessario.

Eventualmente ci potranno essere anche modifiche dei vaccini per poter coprire alcune varianti.

Io ho 42 anni e dopo il 3 giugno anche io potrò avere il vaccino, ho scelto di vaccinarmi presso il mio medico di medicina generale e credo sia giusto.

Dobbiamo passare da una fase di straordinarietà a una di ordinarietà nell’affrontare questa epidemia.

Va bene vaccinare in tutti gli spazi possibili e immaginabili.

Sul lungo periodo penso ai luoghi preposti alla vaccinazione devono tornare ai loro scopi originari.

I 40mila medici di medicina generale possono essere la leva essenziale per gestire la fase ordinaria».

«Stiamo lavorando con le Regioni per favorire la massima flessibilità.

Io, come Ministro della Salute, e il commissario Figliuolo pretendiamo una centrale unica nazionale che possa avere il controllo di tutti i dati.

Oggi questo avviene e deve continuare ad avvenire».

Lo ha detto a Che Tempo Che Fa il Ministro della Salute, Roberto Speranza. (Sil/Adnkronos)