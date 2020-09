Spazzamento, diserbo e sfalcio a Civitavecchia: report di mercoledì 23 settembre - Terzo Binario News

Continuano le operazioni di spazzamento e diserbo stradale. Gli operatori di CSP questa mattina sono intervenuti in Via Puccini, nell’area mercatale di Campo dell’Oro, in Viale Garibaldi ed a Largo Plebiscito per la pulizia ed il lavaggio delle colonne del sottoportico.

Giovedì 24 settembre sono invece previsti interventi di pulizia delle strade in Via Trento e Via Molletti, salvo cambi di programma.

VERDE PUBBLICO – Questa mattina gli interventi di sfalcio e pulizia del verde pubblico hanno interessato l’area mercatale di Campo dell’Oro e le aree verdi presenti all’interno del cimitero monumentale di Via Aurelia Nord.