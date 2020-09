Spazio Artistico Traccedarte a Torrimpietra - Terzo Binario News

Riaprono le attività dello Spazio Artistico Traccedarte a Torrimpietra, dopo una brevissima pausa estiva, con un ricco programma di eventi e iniziative. Lo Spazio è il frutto della grande passione della regista teatrale Maria De Luca che è riuscita nel miracolo di

trasformare un ex magazzino in un Teatro molto accogliente e aperto a tutte le principali arti nonché al territorio.

Infatti Maria De Luca, direttrice dello Spazio e della Compagnia Traccedarte, ha fortemente voluto che lo Spazio fosse un riferimento per la cittadinanza con un’offerta di qualità ad ampio spettro. A quasi un anno dall’inaugurazione e nonostante le chiusure e le restrizioni imposte dal Covid 19, lo Spazio si è consolidato e arricchito di nuove iniziative che hanno

incontrato l’apprezzamento di un pubblico ampio a riprova che le persone, di tutte le età, hanno bisogno di cultura e arte, non solo di supermercati.

Il punto di forza dello Spazio, che ha al suo interno anche una sala per l’insegnamento della musica, risiede proprio nella capacità di coinvolgere passioni e interessi culturali

magari sopite ma dentro molti di noi. In un certo senso lo Spazio Artistico si sta configurando

come un vero e proprio polo di aggregazione sul territorio per valorizzare talenti creativi e soddisfare variegate necessità di carattere culturale e sociale ( nei mesi scorsi,

ad esempio si sono svolti dei campus estivi per l’infanzia).

Oltre al teatro, impronta distintiva del progetto, lo Spazio ha sviluppato una serie di attività che abbracciano l’intero arco delle varie forme dell’arte, inclusa la fotografia, fino alla realizzazione di eventi come la presentazioni di libri e di conferenze.

Un luogo, quindi, multiculturale che si avvale anche di una offerta didattica e formativa, affidata a qualificati docenti e rivolta ai bambini, ai ragazzi/giovani e agli adulti che già in gran numero hanno partecipato a numerosi corsi e laboratori.

Dunque, si riparte sabato 12 settembre, dalle 17 alle 21, con un Open Day speciale, un pomeriggio aperto alla cittadinanza per conoscere e visitare lo Spazio ( Via

Ottaviano Petrucci,12) e per avere tutte le informazioni sulle attività proposte e gli eventi programmati nell’imminente stagione.