Spari a San Basilio: grave 47enne - Terzo Binario News

Il ferito sottoposto a intervento chirurgico, indagini condotte dai carabinieri

di Claudio Bellumori

La segnalazione di spari a San Basilio. Così – alle 21 di mercoledì 5 agosto – i carabinieri di zona sono giunti nel punto tra via Fabriano e via Montegiorgio. Non trovando nessuno, hanno effettuato una perlustrazione nel quartiere. All’altezza di via del Casale di San Basilio è stata notata un’auto in transito, con a bordo un italiano e un 47enne macedone, commerciante, che presentava due ferite da arma da fuoco: una alla testa e l’altra all’addome.

Lo straniero è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico: è in gravi condizioni. Sulla vicenda indaga il personale dell’Arma della Compagnia Roma Montesacro, che al momento non ha escluso alcuna ipotesi.

I rilievi sono stati affidati alla settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci, che ha repertato un bossolo in via Fabriano.