Spari a Ostia: uomo ferito al fianco da colpo di pistola • Terzo Binario News

Diverse segnalazioni di una “sparatoria generica” sono giunte alle 5,45 di lunedì 19 giugno. Una volta giunti sul lungomare Duca degli Abruzzi, però, gli investigatori non hanno trovato nessuno.

Gli agenti, allora, si sono diretti in ospedale. E al Grassi, ospedale lidense, hanno trovato un cileno di 36 anni, non in pericolo di vita, che presentava una ferita da arma da fuoco al fianco. L’uomo è in attesa di un intervento chirurgico.

Agli investigatori il compito di chiarire i contorni della vicenda.