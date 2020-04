Spari a Fonte Ostiense, poi un 46enne armato di coltello si scaglia contro agente - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Spari a Fonte Ostiense: questa la segnalazione arrivata da via Balzac Honorè poco dopo le una di sabato 25 aprile. Gli agenti sono giunti subito sul posto, per cercare di capire cosa fosse accaduto.

Da una prima ricostruzione un 46enne e sua sorella 45enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, raccontano di essere usciti e di aver incontrato un 46enne, anch’egli con precedenti. Mentre stanno parlando, alcune persone scendono dalla vettura: da qui l’aggressione.

I poliziotti rinvengono un colpo inesploso, un bossolo 7×65, il foro sulla vetrata del portone del palazzo, con frammenti di un proiettile: come se qualcuno, in pratica, abbia sparato dall’androne del palazzo. La vettura dei due fratelli, una Smart, risulta danneggiata ma non a causa di colpi di arma da fuoco.

Successivamente, mentre i poliziotti stanno svolgendo accertamenti all’interno dell’appartamento del terzo uomo, quest’ultimo – in forte stato di agitazione – si scaglia con un coltello contro un agente, il quale non resta ferito.

Il 46enne, disarmato, viene arrestato: le accuse sono violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.