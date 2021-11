Sparano al lupacchiotto, salvato da Guardia Ecozoofila Nazionale e Lipu Civitavecchia - Terzo Binario News

“Un ciclista segnala un cane ferito, riverso a terra, durante il suo giro in bici in uno dei percorsi più naturali e panoramici della zona: la Valle del Marangone, tra i territori di Civitavecchia e Santa Marinella, all’interno della Zona di Protezione Speciale. Invece era un cucciolo di lupo.

I volontari del gruppo Guardie Ecozoofile Nazionali si sono recati sul posto della segnalazione constatando appunto che non si trattava di un cane, ma quasi certamente di un Lupo, animale selvatico protetto.

Vista la gravità delle ferite, il recupero è stato immediato e la squadra si è diretta al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma, effettuando gli esami radiografici e confermando la causa delle ferite: pallini di piombo. Il lupacchiotto è rimasto vittima di un grave atto di bracconaggio.

La Lipu condanna gesti illegali nei confronti della fauna selvatica, e ricorda che il territorio di Civitavecchia è ricchissimo di specie selvatiche tutelate da leggi europee ratificate dall’Italia: un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare per le future generazioni”.

Alessia Colle Delegata Lipu-Birdlife Italia Civitavecchia – Monti della Tolfa

La nota della Guardia Ecozoofila: “Nel mentre andavamo a Santa Marinella dove siamo stati invitati all’intitolazione del campo sportivo a Ivano Fronti, invito al quale non volevamo mancare, ma purtroppo riceviamo una chiamata per un cane moribondo. Purtroppo perché si è saltata la cerimonia e giunti sul posto abbiamo trovato questo lupetto ferito, e con sospetto che sia stato colpito con fucile da caccia con cartucce a pallini. Pronti a portarlo urgentemente a Roma, in contatto con Alessia Colle, referente della LIPU a Civitavecchia che ci ha fatto trovare una staffetta a Ladispoli, per proseguire la corsa al CRFS di Roma”.