Sparano a titolare del minimarket, poi scappano con l’incasso • Terzo Binario News

Bottino di circa mille euro. Il commerciante, originario del Bangladesh, ricoverato al Gemelli in codice rosso. Indaga la Polizia, l’episodio al Quartaccio

Rapina choc al Quartaccio. Un uomo originario del Bangladesh, titolare di un minimarket, era salito in macchina. A un certo punto, tre persone con il volto travisato lo hanno raggiunto: uno, armato di pistola, ha fatto fuoco, ferendo il commerciante al braccio sinistro. Gli altri hanno aggredito la vittima, prendendo poi un borsello con all’interno circa mille euro, ossia il presumibile incasso della giornata. A seguire, la fuga.

L’episodio è avvenuto alle 23,30 di domenica 4 giugno in via Andersen. L’esercente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Secondo quanto appreso, non verserebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia.

c.b.