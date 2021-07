Spaghettongola, si parte con 60 quintali di vongole - Terzo Binario News

Prende il via venerdì a Fiumicino la festa che celebra i famosi spaghetti alle vongole lupino. La prima sera si bissa con il fritto di paranza

Sessanta quintali di vongole pronte per finire nei padelloni e serviti. Da venerdì prenderà finalmente il via uno degli eventi più attesi dell’estate gastronomica laziale: la 12esima edizione della ‘Spaghettongola’ la festa che celebra uno dei capolavori della cucina di Fiumicino, gli spaghetti alle vongole lupino.

Fino all’8 agosto Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Fiumicino) si trasformerà in un grande ristorante all’aperto dove gustare i prodotti tipici e stare in compagnia ascoltando musica e spettacoli di grande spessore.

Due menù. Il classico che prevede bruschetta al pomodoro, spaghetti alle vongole lupino, sautè di cozze e vongole, patatine fritte e acqua. Il deluxe, con antipasto di mare, spaghetti alle vongole lupino, fritto di pesce, patatine fritte e acqua.

Venerdì si potrà anche assaporare il famoso e freschissimo fritto di paranza.

Obiettivo valorizzare il pescato locale, il grande lavoro della flotta peschereccia di Fiumicino e fare beneficenza. Il ricavato infatti sarà devoluto a un’associazione del territorio che si è contraddistinta durante la pandemia da Covid 19.

Pronto anche il grande cartellone degli eventi, con le grandi esibizioni di Luisa Corna, Dado ed Emanuela Villa. Musica ed eventi per tutti i gusti: liscio, latinoamericana, contemporanea.

L’evento è a cura dell’associazione ‘il Faro all’Orizzonte’ con il patrocinio della Regione Lazio. Apertura cucina alle 19. La domenica (1 e 8 agosto) si raddoppia anche a pranzo. Birre artigianali, stand e divertimento per i più piccoli.

Per chi volesse da quest’anno c’è anche la possibilità di evitare la fila prenotandosi. Basta telefonare al 375 7141 838 o andare sul sito ‘www.spaghettongola.it’. Posti naturalmente fino a esaurimento.

“Non vediamo l’ora di iniziare. Siamo pronti per offrire ottimo cibo, spettacoli musicali e di cabaret e tanto divertimento – spiega il presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, Stefano Conforzi, organizzatrice dell’evento dei record -. Siamo davvero felici di poter tornare a dare il nostro contributo e donare un sorriso dopo tanti mesi difficili. Obiettivo della festa è valorizzare il pescato locale di Fiumicino e la tradizione culinaria del nostro territorio. Un modo per fare anche beneficenza visto che il ricavato della festa sarà devoluto a un’associazione che si occupa di migliorare la vita di tante persone che sono in difficoltà. Quest’anno abbiamo un programma d’eccezione con nomi importanti come Dado, Luisa Corna e Manuela Villa. Ma anche tante serate a tema che sapranno divertire il pubblico che deciderà di venirci a trovare”.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

Venerdì 30 luglio. Roberto Nana (musica da ballo). A seguire ‘Fratelli Hernandez’ (balli latino americani)

Sabato 31 luglio. Scuola di ballo con ‘Milleluci Sporting Center’. A seguire ‘I Sequestrattori’.

Domenica 1 agosto. Scuola di ballo con la ‘Dance Studio di Gisella Biondo’. A seguire ‘I Bellissimi d’Italia’, sfilata di moda.

Lunedì 2 agosto. Doodles live band. A seguire LUISA CORNA

Martedì 3 agosto. ‘Milleluci Sporting Center’. A seguire DADO

Mercoledì 4 agosto. MANUELA VILLA in concerto.

Giovedì 5 agosto. Festival Canoro selezioni. A seguire l’Orchestra all’italiana

Venerdì 6 agosto. Festival Canoro selezioni. A seguire ‘Tutti Cantano Cristina’ cover cartoni animati

Sabato 7 agosto. Festival Canoro semifinali. A seguire gli ‘Stornellatori’.

Domenica 8 agosto. Roberto Nana (musica da ballo). Festival Canoro finale.