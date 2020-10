'Spadaccino' de noantri danneggia 26 auto - Terzo Binario News

Con una spada “fai da te” danneggia 26 autovetture nel centro della capitale. La Polizia denuncia un 26enne italiano.

Le vetture danneggiate tra via Ripetta , Passeggiata di Ripetta, via Canova e via Gesu’ e Maria, la settimana scorsa nella centro della capitale . Ad avviare le indagini per il rintraccio del responsabile gli agenti del I Distretto Trevi diretto da Mauro Fabozzi, dopo il primo intervento degli agenti della sezione volanti che hanno proceduto insieme a personale della Polizia Scientifica a cristallizzare e a raccoglier indizi sulla scena del crimine.

Gli investigatori, grazie alla testimonianza oculare di una persona che aveva assistito al danneggiamento e ad ulteriori riscontri, quali il danneggiamento di un ciclomotore elettrico a noleggio dal quale era stata asportata la batteria ed il danneggiamento, sempre in zona, di alcuni videocitofoni in un palazzo, sono risaliti all’autore, un italiano di 26 anni che è poi stato denunciato in stato di libertà.

Il ragazzo dovrà rispondere dei reati danneggiamento e ricettazione. Sequestrata la spada.