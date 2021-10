Spaccio nel b&b di Fiumicino, la Polizia arresta tre giovani di Ostia - Terzo Binario News

I poliziotti del commissariato distaccato Fiumicino, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono venuti a conoscenza che quattro giovani, provenienti da Ostia, da alcuni mesi alloggiavano presso dei Bed and Breakfast di Fiumicino, svolgendo l’attività di spaccio, in particolare nei pressi di Via Monte Solarolo e nella località di Focene .

I ragazzi, dopo aver ricevuto l’ordine, incontravano l’acquirente nella predetta via o in diverse traverse di Via Coccia di Morto, zona Focene, che raggiungevano a bordo di una vettura o di una motocicletta.

Gli agenti avendo assistito ad uno scambio di sostanza stupefacente, a seguito di un servizio di osservazione, hanno sottoposto a controllo le persone coinvolte. La perquisizione dell’affittacamere dove erano alloggiati ha permesso di rinvenire marijuana per un peso complessivo di grammi 50, tre panetti di hashish del peso complessivo lordo di grammi 297, un coltello serramanico in acciaio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550,00 euro in contanti.

I. C e M. D. di 22 anni, R. A. di 21 anni e A. S. di 19 anni sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.