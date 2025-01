Spaccio all'Appio, arrestata coppia di pusher dalla Polizia • Terzo Binario News

Spacciavano nel quartiere Appio a bordo di una Citroen C4. La coppia di fidanzati era monitorata da tempo dagli investigatori del commissariato Appio, perché ritenuta responsabile di un traffico di droga nella zona.

A seguito di mirati servizi di osservazione e di appostamento, i poliziotti li hanno sorpresi in viale Marconi, dove hanno assistito “in diretta” ad uno scambio denaro/droga. A quel punto è scattato il blitz degli agenti, che hanno prontamente intercettato prima il presunto acquirente e, subito dopo, a bordo dell’auto, il pusher -alla guida- e la complice al lato passeggero.

I riscontri immediatamente successivi hanno restituito conferma ai poliziotti di quanto da loro sospettato. L’acquirente aveva, infatti, ancora tra le mani la dose di cocaina appena comprata mentre la coppia di pusher – entrambi italiani, rispettivamente di 27 e 25 anni – come emerso dalla perquisizione, nascondeva, al seguito e all’interno dell’abitacolo, 35 grammi di cocaina già suddivisa in involucri. In tasca, il pusher colto in flagranza aveva ancora il denaro ricevuto a titolo di scambio.

La svolta delle indagini è arrivata poi con la perquisizione domiciliare del loro appartamento.

Hashish, cocaina bianca e rosa, oppio, anfetamina, ketamina, mdma, mefedrone e LSD in 975 francobolli: 35 kg di droga nascosta in una camera adibita a base operativa di lavorazione stoccaggio.

Per la coppia, sono quindi scattate le manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Convalidato l’operato della Polizia di Stato, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il 27enne e l’obbligo di presentazione alla P.G. per la 25enne.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.