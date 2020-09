Spaccio a Tor Bella Monaca e San Basilio: blitz dei carabinieri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, in due diverse operazioni, hanno arrestato due pusher. La prima a finire in manette è una donna 56enne romana, trovata in possesso di 13 dosi di cocaina e denaro contante. Poco dopo invece i militari hanno sorpreso un 46enne subito dopo aver ceduto degli involucri ad un 25enne. Le successive perquisizioni domiciliari, hanno permesso ai Carabinieri di sequestrare 15 dosi di cocaina, 5 di hashish e circa 3500 euro in contanti.

Infine, nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, hanno assistito anche loro ad uno scambio, nella nota “piazza” di spaccio di via Corinaldo, tra un pusher e due “clienti”,

Scattato il blitz, i militari hanno bloccato lo spacciatore, un 46enne romano, già con precedenti, ed hanno identificato i due acquirenti, facendo scattare per uno, la segnalazione al Prefetto, come assuntore, e per l’altro una denuncia in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per aver appena acquistato 5 dosi di cocaina.

Tutti gli arrestati sono stati portati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.