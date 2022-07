Spacciava alla stazione di Marina di Cerveteri: arrestato un romano 39enne dai Carabinieri • Terzo Binario News

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri hanno svolto una massiccia operazione di controllo lungo il litorale nord della Provincia di Roma al fine di contrastare i fenomeni di mala movida e soprattutto per garantire un sano divertimento e garantire un deflusso senza pericoli ai tanti giovani che hanno preso parte ad eventi musicali e serate nei locali sul mare.

Un uomo, romano di 39 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia perché sorpreso alla Stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri con 15 dosi di hashish in tasca e altri 3 chili nella sua abitazione.

Sempre a Cerveteri, i Carabinieri hanno sanzionato due uomini sorpresi a vendere abusivamente bevande in strada, in assenza di specifica licenza. Elevate a loro carico sanzioni amministrative pecuniarie per 5.000 Euro ciascuno.

I Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno sorpreso un 42enne, di Fiumicino, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione, in compagnia di altre persone non conviventi.

Gli stessi Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno segnalato al Prefetto altre due persone, trovate in possesso di una modica quantità di stupefacenti, quali assuntori.

Per garantire un regolare deflusso e prevenire incidenti, lungo la via Aurelia, i Carabinieri della Compagnia di Ostia nella zona di Fregene hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, verificando il tasso alcolemico dei conducenti dei mezzi che rientravano a casa. Otto persone sono risultate positive all’etilometro e sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.