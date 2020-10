Spaccata a Colli Aniene: puntano la cassa continua del supermercato, poi la fuga - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Spaccata a Colli Aniene. Ignoti – con un furgone utilizzato come ariete – hanno danneggiato l’area di ingresso del supermercato Pewex, in via Edoardo D’Onofrio. Dopodiché hanno legato la corda intorno alla cassa continua, senza riuscire a portare via il bottino. Così, a mani vuote, hanno fatto perdere le proprie tracce. È quanto accaduto alle 2,50 di lunedì 19 ottobre.

Presenti i carabinieri del nucleo operativo Compagnia Roma Montesacro e della stazione di Tor Sapienza. Rilievi affidati alla VII sezione del nucleo investigativo di via In Selci. Il mezzo utilizzato dai malviventi è stato ritrovato sul posto. Al vaglio le immagini delle telecamere da parte di chi indaga.

Foto Facebook Federico D.F.