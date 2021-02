Spaccano il vetro dell'auto e tentano il furto - Terzo Binario News

In azione la squadra investigativa del commissariato Celio a seguito di alcune denunce di furto soprattutto sui tratti del Lungotevere e nelle strade limitrofe al Colosseo. Servizi mirati di controllo che hanno portato all’arresto in flagranza di H.A. e H.C.V., rispettivamente di 29 e 26 anni, il primo con numerosi precedenti di polizia. È successo il 12 febbraio in via Muzio Attendolo.

Sulle loro tracce ormai da giorni, i due sono stati colti in flagranza mentre stavano trafugando all’interno di un veicolo parcheggiato dopo aver infranto il lunotto posteriore. Malgrado il tentativo di fuga, i due sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. Nell’auto utilizzata dai due per giungere sul posto, gli investigatori hanno sequestrato 2 puntali in ferro con manici in gomma di circa 15 cm. presumibilmente utilizzati per infrangere i lunotti dei veicoli. Arrestati, dovranno rispondere di tentato furto aggravato.