"Sotto lo stesso cielo Tour": dal Corviale show itinerante per i quartieri periferici, prossima tappa San Basilio - Terzo Binario News

Lo spettacolo e la musica ai tempi del Covid-19 e del distanziamento sociale sono stati confinati in tv e negli schermi degli smartphone. Fiumi di dirette hanno testimoniato la voglia degli artisti di stare vicino ai propri fan e la necessità di musica, poesia, intrattenimento, speranza e bellezza da parte di tutti. Ma chi ha detto che non si può offrire un vero e proprio spettacolo leggero e divertente ad un pubblico affacciato da una finestra o un balcone ai tempi del Coronavirus?

E’ questa l’idea nata dall’associazione Salvamamme fortemente impegnata ad assistere famiglie fragili e persone in difficoltà nella Capitale. E così, con il desiderio di regalare un sorriso, tanta musica e anche solidarietà concreta a intere famiglie di quartieri periferici che hanno smesso di cantare dai balconi sempre più angosciate di fronte a una tragedia epocale e preoccupate per l’incognita del loro futuro, si è fatto concreto ed è nato “Sotto lo stesso Cielo Tour – Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus”. Un appuntamento che si vuole trasformare in itinerante con due straordinari artisti, Antonio Giuliani, uno dei più celebri artisti della comicità romana e volto noto della televisione italiana, sempre in prima linea nei progetti sociali, e Andrea Casta, il violinista internazionale dall’archetto luminoso reduce dalla recente esibizione allo Stadio Olimpico che farà ballare e cantare tutte le persone affacciate alle finestre esibendosi insieme al dj Gabry Imbimbo.

L’appuntamento è stato per Pasquetta, alle 19, al Campo dei Miracoli sede di Calciosociale, associazione da sempre impegnata nell’aiuto alle famiglie e ai ragazzi di Corviale, in una grande terrazza che si affaccia proprio davanti al “Serpentone“.

Un vero e proprio show, realizzato con il pieno rispetto del criterio delle distanze e approvato con tanti complimenti dalle autorità competenti, che regalerà un’ora di festa alle centinaia di famiglie residenti costrette in casa da più di un mese che potranno godere lo spettacolo rigorosamente dalle finestre della propria abitazione.

La diretta sarà sui canali social Salvamamme che ha approvvigionato il quartiere con pacchi di viveri che saranno distribuiti grazie alla collaborazione con Calciosociale e del suo presidente Massimo Vallati.

“L’idea profondamente significativa della giornalista Donatella Gimigliano, da anni al nostro fianco – spiega Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme – si lega profondamente con la corsa contro il tempo che abbiamo intrapreso dal primo giorno: famiglia per famiglia, periferia per periferia, case colpite al cuore dal coronavirus, bimbi malati, neonati, partorienti, beni materiali e immateriali insieme, alimenti e musica”.

“Ci auguriamo che l’esperienza romana sia estendibile ad altre città italiane, anche a quelle reduci dai numeri più drammatici dell’emergenza sanitaria – sottolineano Antonio Giuliani e Andrea Casta che aggiunge – “il pensiero va alla Lombardia e in particolare a Brescia, mia città natale dove mi auguro di esportare presto questo eccezionale ‘esperimento’ solidale”.

Lo spettacolo di Corviale è il primo appuntamento di un tour dedicato ai quartieri periferici della capitale, realizzato grazie al contributo di Paolo Masini, coordinatore nazionale di Salvamamme profondo conoscitore delle periferie romane, ma non solo, sono state già individuate delle aree adeguate in cui l’affaccio dei palazzi lo permette per organizzare in tutta la città una serie di appuntamenti con diversi artisti tra comicità e musica per regalare, al tramonto, un’ora di leggerezza, divertimento e speranza, pur restando in casa.

Così Paolo Masini su Facebook: “Di cose in questa e per questa città ne abbiamo fatte tante. Tante. Sotto lo stesso cielo Tour partito da Corviale ha avuto un sapore particolare. Molto.

Sono settimane che con Salvamamme Salvabebè portiamo generi di prima necessità alle famiglie che più risentono di questo momento terribile. A partire dalle periferie della nostra bella ed enorme città. Insieme ai viveri per i quali ringrazio in particolare Unicoop Tirreno e Centro Agroalimentare Roma abbiamo portato libri grazie al Roma Best Practices Award e semi di girasole grazie a Ge. Ve. San per coltivare vita sui balconi di Roma.

In attesa dello sbocciare della primavera umana accanto a quella che la natura ci sta già regalando. E grazie a Magic Rent Srl per aver messo a disposizione il furgone per trasportare tutta questo ben di Dio. Generi alimentari, libri, speranza e oggi buona musica e tante risate. Sul tetto del Campo Dei Miracoli Una scelta coraggiosa. Condivisa con questura e municipale nel pieno rispetto del dpcm. Ognuno rigorosamente ad assistere dalle proprie finestre.

Grazie ai bravissimissimi Antonio Giuliani ed Andrea Casta per aver accettato la nostra sfida.

Grazie al Calciosociale Italia per aver condiviso questa avventura e per tenere botta aiutando centinaia di famiglie del serpentone. Grazie alle tante famiglie che si sono affacciate.

Grazie ai volontari sempre presenti e alle forze dell’ordine che ci hanno assistito.

Grazie a questa meravigliosa città che non finisce mai di stupire

Prossima tappa San Basilio con Alessandro D’Orazi e…..”.

Foto Facebook Paolo Masini